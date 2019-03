Aktuell steht die Rocket Internet-Aktie nur auf der Beobachtungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2019)



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (21.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Rocket Internet habe seit Jahresbeginn rund 15 Prozent zugelegt und damit zumindest einen Teil der Verluste aus der zweiten Jahreshälfte 2018 aufgeholt. Für Rückenwind hätten dabei zuletzt News über den bevorstehenden Börsengang einer weiteren Beteiligung sowie die Gründung eines neuen Start-ups gesorgt.Mitte März habe die afrikanische E-Commerce-Plattform Jumia, an der Rocket zuletzt mit 28 Prozent beteiligt gewesen sei, ein Listing an der New Yorker NYSE beantragt. Das Unternehmen sei in 14 Ländern aktiv und betreibe neben der Shopping-Plattform mit über 80.000 Händlern unter anderem auch einen Essenslieferdienst, ein Anzeigenportal sowie eine Buchungsplattform für Hotels und Flüge.Damit schreibe Jumia bislang allerdings tiefrote Zahlen. Wie Quartz Africa unter Berufung auf Dokumente des US-Börsenaufsicht SEC melde, sei der Verlust im vergangenen Jahr auf 195,2 Millionen Dollar gestiegen - bei einem Jahresumsatz von 149,6 Millionen Dollar. Der negative Cashflow habe bei rund 159 Millionen Dollar gelegen.Dennoch werde erwartet, dass Jumia zu einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar an die Börse komme - und damit das erste afrikanische "Unicorn" werde. Spekuliert werde derweil, dass sich Mitgründer Rocket Internet im Zuge des IPOs zurückziehen könnte.Während zuletzt vor allem jene Exits für Schlagzeilen gesorgt hätten, seien Neugründungen des Start-up-Inkubators eher Mangelware gewesen. Wie das Portal deutsche-startups.de zuerst gemeldet habe, habe Rocket in Großbritannien jedoch kürzlich Franksmile gegründet, einen Anbieter für unsichtbare kosmetische Zahnschienen. Der Meldung zufolge halte Rocket aktuelle 100 Prozent an dem jungen Unternehmen.Mit Unterstützung der operativen News und einer neuen Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux habe die Rocket-Aktie im März an ihre jüngste Erholung angeknüpft und dabei auch die 90-Tage-Linie zurückerobert. Im Bereich des Widerstands bei 23,40 Euro sei allerdings zunächst Schluss gewesen. Speziell mit Blick auf den langfristigen Chart bleibe das Bild deshalb durchwachsen, nachdem der Kurs in der zweiten Jahreshälfte 2018 erneut um satte 37 Prozent zurückgekommen sei.