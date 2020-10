Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

18,66 EUR +0,38% (27.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

18,62 EUR +0,16% (27.10.2020, 21:05)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (27.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Wie aus einer Pflichtmitteilung der DGAP hervorgehe, werde die Notiz der Aktien des Berliner Beteiligungsunternehmens Rocket Internet an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 30. Oktober eingestellt."Die Frankfurter Wertpapierbörse hat der Rocket Internet SE (Rocket Internet) heute mitgeteilt, dass dem Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Rocket Internet zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) stattgegeben wurde. Das Delisting wird danach mit Ablauf des 30. Oktober 2020 wirksam. Danach können die Aktien der Rocket Internet nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden"."Das öffentliche Delisting-Rückerwerbsangebot von Rocket Internet kann noch bis zum Ablauf der Annahmefrist am 30. Oktober 2020 von den Aktionären angenommen werden", habe es in der Mitteilung geheißen.Das Unternehmen biete den Aktionären bis zu 18,57 Euro pro Anteilsschein. An der Höhe des Rückererwerbsangebots habe sich nach Bekanntwerden der Delisting-Pläne abermals Kritik entzündet.Der Rückkaufpreis liege 1 Cent über dem gesetzlichen Mindestpreis - das habe auch in der Zwischenzeit die BaFin bestätigt.Das Rückererwerbsangebot liege mit 18,57 Euro 60 Prozent unter dem Preis, zu dem Rocket 2014 an die Börse gekommen sei. Wer seitdem dabei ist, ist nun also endgültig gezwungen, Buchverluste zu realisieren, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär" zur Rocket Internet-Aktie. (Analyse vom 27.10.2020)