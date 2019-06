Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

24,80 EUR +0,81% (27.06.2019, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

24,84 EUR +0,98% (27.06.2019, 15:48)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (27.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Der geplante Börsengang der Rocket-Beteiligung Global Fashion Group scheine nicht den gewünschten Erfolg zu bringen. Nachdem bereits gestern bekannt geworden sei, dass der Handel nicht wie geplant am 28. Juni starten könne, schüre die Bekanntgabe der veränderten Angebotsbedingungen weiter Unsicherheit am Börsenparkett.Der Fokus der Rocket Internet-Aktionäre liege auf dem gesunkenen Angebotspreis von 4,50 Euro. Dieser liege deutlich unter der geplanten Preisspanne zwischen sechs Euro und acht Euro. Gleichzeitig erhöhe die Global Fashion Group die Anzahl der neu angebotenen Aktien um 1,5 Millionen auf 44,4 Millionen Stammaktien.Die zwei größten Investoren Kinnevik und Rocket Internet würden den Börsengang des defizitären Online-Fashion-Händlers stützen. Ihre Zusagen für Kaufangebote würden sich auf 60 bzw. 40 Millionen Euro belaufen. Der schwedische Hauptinvestor halte 35 Prozent der Anteile und die Berliner Start-up Fabrik Rocket Internet, die unter anderem HelloFresh und Home24 an die Börse gebracht habe, sei mit 20 Prozent an der GFG beteiligt. Insgesamt rechne der Fashion-Händler durch den Börsengang mit rund 200 Millionen Euro Einnahmen, bisher habe die GFG auf 400 Millionen Euro gehofft. Die Hälfte der Erlöse solle von den beiden Großinvestoren kommen.Dagegen sei der Blick auf die Bilanz schon fast ernüchternd: Mit einer Wachstumsrate von sechs Prozent im Jahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die bereinigte operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) habe bei minus 4,3 Prozent gelegen. Damit ergebe sich ein Verlust von 202 Millionen Euro. Die Aussichten für Anleger würden vage bleiben. "Der Aktionär" rät abzuwarten.Die Rocket Internet-Aktie bleibe weiterhin interessant. Nach dem Ausstieg bei HelloFresh und dem Verkauf von Anteilen am Onlinehändler Home24 weise das Unternehmen weiterhin liquide Mittel in Höhe von 3,6 Milliarden auf. Die Auswirkungen des Rückschlags beim GFG-Börsengang dürften sich in Grenzen halten.Anleger sollten bei der Rocket Internet-Aktie dabeibleiben, so "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2019)