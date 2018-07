Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

29,50 EUR +0,68% (12.07.2018, 09:18)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

29,46 EUR -0,14% (12.07.2018, 09:35)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (12.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Der idealtypische Pullback an die alten Ausbruchsmarken bzw. die 38-Wochen-Linie (akt. bei 23,70 EUR) - mit dem letztlich die Bodenbildung der letzten Jahre bestätigt worden sei - habe sich als der erwartete Kurstreiber für die Rocket Internet-Aktie erwiesen. Mittlerweile sei das erste Kursziel im Bereich des Hochs vom April 2016 bei 29,25 EUR bereits abgearbeitet worden. Perspektivisch lasse die abgeschlossene untere Umkehr aber sogar auf ein Wiedersehen mit dem Hoch vom Dezember 2015 (30,61 EUR) schließen. Danach stecke das Hoch vom Oktober des gleichen Jahres bei 33,50 EUR die nächste wichtige Barriere ab.Per saldo könnten Anleger also weiter am Ball bleiben, zumal der trendfolgende MACD in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) derzeit "long" positioniert sei. Da aber der RSI inzwischen in überkauftes Terrain vorgestoßen sei, gewinne auch das Thema "Stoppmanagement" an Bedeutung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: