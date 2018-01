Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (29.01.2018/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) in einer aktuellen Aktienanalyse charttechnisch unter die Lupe.Seit knapp zwei Jahren versuche sich die Rocket Internet-Aktie an einer Bodenbildung. In der abgelaufenen Woche sei dem Titel aus charttechnischer Sicht der große Befreiungsschlag gelungen. Doch der Reihe nach: Die Auffächerung der verschiedenen Abwärtstrendlinien sowie die mittlerweile wieder steigende 38-Wochen-Linie (akt. bei 20,34 EUR) hätten den Gezeitenwandel bereits angedeutet. Mit dem Sprung über die Hochs vom Juni 2016 und Januar 2017 bei 23,39/54 EUR habe das Papier die untere Umkehr tatsächlich abgeschlossen. Würden Anleger die Höhe der beschriebenen Bodenformation an das Ausbruchsniveau nach oben projizieren, dann ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von rund 31 EUR. Das rechnerische Anschlusspotenzial reiche demnach aus, um perspektivisch die Hochpunkte vom April 2016 und Dezember 2015 bei 29,25/30,61 EUR ins Visier zu nehmen. Die erfolgreiche untere Umkehr werde durch ein neues MACD-Kaufsignal sowie einen freundlich zu interpretierenden RSI untermauert. Wichtiger seien aber zweifelfrei die Investmentkaufsignale auf Monatsbasis bzw. durch den P&F-Chart.Eine enge Absicherung auf Basis des jüngsten "swing lows" bei 21,94 EUR gewährleistet gleichzeitig ein günstiges Chance/Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Rocket Internet-Chartanalyse. (Analyse vom 29.01.2018)Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: