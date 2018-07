Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse der DZ BANK:Der Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gelang im ersten Quartal 2018 der Sprung in die schwarzen Zahlen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe das EBITDA mit -24 Mio. Euro noch im negativen Bereich (Q1/2017: -92 Mio. Euro) gelegen, doch dank eines positiven Finanzergebnisses von 99 Mio. Euro sei der Konzerngewinn auf 75 Mio. Euro gestiegen. Im Vorjahresvergleichszeitraum sei noch ein Verlust von 86 Mio. Euro zu verbuchen gewesen. Nach Steuern weise Rocket in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres einen Gewinn von 72 Mio. Euro aus. Der Gewinn pro Aktie habe im selben Zeitraum bei 0,46 Euro gelegen. Der Umsatz sei ebenfalls von 9 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro klettert.Verantwortlich für die Ergebnisverbesserungen seien unter anderem Beteiligungsverkäufe sowie Fortschritte bei einigen Start-ups gewesen. So habe Rocket Internet seinen Anteil an dem Essenslieferant Delivery Hero von 24% zum 31. Dezember 2017 auf 8% zum 31. März 2018 reduziert. Zudem hätten die wichtigsten Beteiligungen - HelloFresh, Global Fashion Group, Jumia, Westwing und Home24 - ihren Umsatz steigern können. Zwar sei der Anteil der assoziierten Unternehmen am Gesamtergebnis mit -12 Mio. Euro weiterhin negativ, doch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als noch ein Verlust von -72 Mio. Euro zu Buche geschlagen habe, sei eine Verbesserung in Richtung Profitabilität zu erkennen.Jüngst habe es allerdings einen kleinen Wermutstropfen gegeben: Der im Juni an die Börse gegangene Online-Möbelhändler Home24 habe seine Umsatzprognose für das zweite Quartal zurückschrauben müssen. Anstatt ursprünglich angepeilten 13% bis 28% Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreswert solle der Umsatz nun um 6% bis 8% wachsen. Mitverantwortlich für diese Entwicklung solle unter anderem das ungewöhnlich heiße Wetter in Deutschland sein, was laut Home24 zu einer geringeren Nachfrage nach Möbeln führe. Die mittelfristige Ertrags- und Ergebnisprognose bleibe allerdings bestehen.Was die nächste große Sache im Internet werde, wisse selbst Rocket-Chef Oliver Samwer laut eigener Aussage nicht. Doch in der Vergangenheit habe der 45-Jährige schon öfter bewiesen, dass er in der Lage sei, Trends frühzeitig zu erkennen. Aktuell sehe er Potenzial in Fintechs, Software, künstlicher Intelligenz und Proptechs - Proptechs seien Unternehmen, die sich auf technologische Entwicklungen im Bereich der Immobilienbranche spezialisiert hätten. Auf der Jahreshauptversammlung kündige er an, diese Geschäftsfelder in Zukunft verstärkt ins Visier zu nehmen. Für mögliche Übernahmen oder Beteiligungen wäre die Kasse reich gefüllt. Insgesamt verfüge Rocket Internet über 2,6 Mrd. Euro Cash-Reserven.Neben dem Aufbau von Start-ups wolle Rocket Internet in Zukunft vermehrt sein Augenmerk auf Investments richten. Aus diesem Grund möchten die Berliner einen neuen Milliardenfonds auflegen. Insgesamt solle der Fonds zwischen ein und zwei Milliarden US-Dollar groß werden und Ende Dezember geschlossen werden. Neben Rocket Internet sollten sich auch noch andere Investoren an dem Vehikel beteiligen. Gerüchten nach könnte der Schwerpunkt des Fonds überwiegend auf US-Start-ups liegen, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 27.07.2018)