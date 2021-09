Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF).Rock Tech Lithium habe vergangene Woche zwei wegweisende Meldungen in Bezug auf die Anschubfinanzierung sowie die operative Entwicklung des Lithium-Abbauprojekts in Kanada bekannt geben. Zum einen sei die namhafte Investmentbank Evercore Group L.L.C. als Beratungsinstitut im Hinblick auf die weiteren Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen beauftragt worden. Zum anderen würden die Explorationsarbeiten an der kanadischen Lithium-Förderstätte nun mit einem umfangreichen Bohrprogramm fortgesetzt. Der Analyst habe mit dem Management von Rock Tech über die jüngsten Entwicklungen gesprochen.Der Vorstand habe sich sehr erfreut gezeigt, mit Evercore fortan "einen der erfahrensten Spieler im Lithium-Markt" als Berater zur Seite zu haben. So habe die US-amerikanische Investmentgesellschaft bereits den Wettbewerber Piedmont Lithium Ltd. bei dessen US-Listing an der NASDAQ sowie nachfolgenden Kapitalmaßnahmen begleitet.Der Analyst habe in der Initialstudie vom 14.06.2021 auf die enge Vergleichbarkeit der Equity Stories von Rock Tech und Piedmont hingewiesen, wobei er letztere als Pendant mit Fokus auf den amerikanischen Markt erachte, während sich Rock Tech auf die europäische Automobilindustrie fokussiere. Durch die Expertise von Evercore würden sich die Erfolgsaussichten des Finanzierungsprozesses zum Aufbau des ersten industriellen Lithium-Converters in Europa maßgeblich erhöhen. Der Analyst rechne damit, dass die finale Standortentscheidung in den kommenden Wochen vermeldet werden könne.Die Erschließung des Lithium-Vorkommens in der kanadischen Region Georgia Lake werde unterdessen durch ein auf insgesamt 7.800 Bohrmeter ausgerichtetes Explorationsprogramm vorangetrieben. So sei mit Niigaani Drilling ein von der indigenen Bevölkerung geleiteter Bohrspezialist damit beauftragt worden, die bergbauliche Untersuchung des Fördergebiets nach einer rund sechswöchigen Zwangspause infolge der lokalen Waldbrände fortzusetzen. Ziel der kostenseitig auf 4 bis 5 Mio. CAD bezifferten Arbeiten sei es, den bislang als "indicated" (also durch Bohrungen "angezeigt") ausgewiesenen Teil des Lithium-Bodenschatzes in nachgewiesene ("measured") Ressourcen aufzuwerten. Dies betreffe gegenwärtig ca. 65% der im "Preliminary Economic Assessment" (PEA) angegebenen Gesamtmenge in Höhe von 6,62 Mio. Tonnen.Rock Tech treibe die Agenda zur Finanzierung und Lithium-Förderung vehement voran und dürfte zeitnah handfeste strategische Entscheidungen hinsichtlich des ersten Converter-Standorts preisgeben können.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bestätigt sein Kursziel von 10,00 CAD (Kanadischer Dollar) und das "kaufen"-Rating für die Rock Tech Lithium-Aktie. (Analyse vom 07.09.2021)