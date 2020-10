TSX Venture Exchange-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (12.10.2020/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) unter die Lupe.Die hohe Dynamik in der Elektromobilität und Batteriezellfertigung dürfte auch dem Lithium-Markt einen kräftigen Turnaround bescheren. Zugleich würden die OEMs immer größeren Wert darauf legen, die Wertschöpfungsketten für Batterien und ihre Rohstoffe zu regionalisieren, was First Movern wie Rock Tech massiv in die Karten spiele. Die hohen Anfangsinvestitionen sollten sich vor dem Hintergrund deserwarteten Nachfragebooms sowie der avisierten, äußerst wettbewerbsfähigen Produktionskosten Rock Techs schnell auszahlen. Mit Tesla habe sich bereits der erste OEM das Lithium-Mining selbst auf die Agenda geschrieben und es erscheine nicht unrealistisch, dass die übrigen Hersteller diesem Beispiel zeitnah folgen würden, z.B. über direkte Investments in die Förder-und Refining-Unternehmen.Rock Tech Lithium hat das Marktpotenzial und die Notlage der Industrie erkannt und schickt sich an, im Konzert der Großen zum heimlichen Rockstar zu avancieren, so Patrick Speck, Analyst der Montega AG. (Analyse vom 12.10.2020)Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:0,666 EUR +5,05% (12.10.2020, 10:43)