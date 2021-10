Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

6,60 EUR +2,80% (20.10.2021, 10:14)



TSX Venture-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

9,32 CAD +17,97% (19.10.2021, 23:00)



ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



TSX Venture-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCK



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (20.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, sieht das Kursziel für die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) weiterhin bei 9,50 CAD (Kanadischer Dollar).Rock Tech Lithium habe jüngst den erfolgreichen Abschluss eines Pilotversuchsprogramms zur Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität verkündet. Damit beweise das Unternehmen die Funktionsfähigkeit der eigenentwickelten Prozesstechnologie und erreiche einen weiteren Meilenstein für die Konstruktion des ersten Lithium-Konverters Europas im kommerziellen Maßstab.Im Rahmen der Pilotierung habe Rock Tech nach eigenen Angaben erstmals Lithiumhydroxid-Monohydrat mit den erforderlichen Produktspezifikationen für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge produzieren können. Konkret sei hierbei ein Reinheitsgrad des Endprodukts von mehr als 99,5% nachgewiesen worden. Das Produkt erfülle damit, in Übereinkunft mit relevanten Tier-1-Endverbrauchern, die Anforderungen an die technische Norm GB/T 26008-2020 D1, die als Maßstab für "BG-LHM" (Battery Grade Lithium Hydroxide Monohydrate) gelte.Durch den Beweis der Funktionalität des Prozessdesigns verringere sich das Risiko für die zukünftige Marktfähigkeit des Produktes entscheidend. Dies dürfte sich nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG nicht zuletzt auch auf die noch ausstehenden Vollzugsmeldungen von Lieferantenverträgen auswirken. Insbesondere mit Blick auf die derzeit herrschenden Materialengpässe und Lieferkettenprobleme bestünden nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG bei zahlreichen OEMs Ambitionen, Liefervereinbarungen mit kurzen Transportwegen zu treffen und sich frühzeitig als Abnehmer zu positionieren. Die nun erreichten Fortschritte dürften folglich zu einer Beschleunigung der laufenden Vertragsverhandlungen mit Rock Tech führen.Die erfolgreiche Pilotierung der Prozesstechnologie markiere den nächsten Meilenstein der Equity Story und erhöhe die Visibilität des Investment Cases, was im Hinblick auf die benötigte Finanzierung als Katalysator dienen könne. Zusätzlich gewinne Rock Tech als Lieferant von Lithium im kommerziellen Maßstab entscheidend an Attraktivität für potenzielle Abnehmer, wodurch die Wahrscheinlichkeit von konkreten Ankündigungen in dieser Hinsicht gestiegen sei.Infolge des zuletzt starken Kursanstieges stuft Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, die Aktie von Rock Tech Lithium mit einem unveränderten Kursziel von 9,50 CAD von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link