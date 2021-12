Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

4,87 EUR +2,10% (01.12.2021, 12:36)



TSX Venture-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

6,75 CAD -7,79% (30.11.2021, 23:00)



ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



TSX Venture-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCK



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (01.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) von "halten" auf "kaufen" hoch.Rock Tech Lithium habe jüngst die Ergebnisse einer "Engineering-Study" veröffentlicht. Diese zeige das Margenpotenzial und diene als Grundlage, um die weiteren Schritte zur Finanzierung des Converters zu vollziehen.Potenzial durch detaillierten Kostenplan untermauert: Die Studie unterstelle einen durchschnittlichen Lithiumhydroxid-Preis von 16,1 Tsd. CAD (Kanadischer Dollar) pro Tonne, was in Schlagdistanz zu der Modellannahme des Analysten liege (MONe: Ø 16,9 Tsd. CAD pro Tonne). Auf Basis des aktuellen Preises (≈ 36,9 Tsd. CAD pro Tonne, Quelle: Roskill) sei dies als defensive Planung anzusehen. Angesichts einer jährlichen Produktionskapazität von 24,0 Tsd. Tonnen LiOH werde ein Umsatzbeitrag von rund 385,5 Mio. CAD avisiert. Bei einem geschätzten Lebenszyklus des Converters von ca. 20 Jahren ergebe sich laut Studie ein "Life-of-Project"-Umsatz von 9,2 Mrd. CAD. Unter Berücksichtigung jährlicher operativer Kosten i.H.v. 240,9 Mio. CAD lasse sich hieraus ein EBITDA-Beitrag pro Jahr von 144,6 Mio. CAD für den Converter in Guben ableiten. Besonders hervorzuheben sei die hohe Preissensitivität, sodass bei steigenden Verkaufspreisen und voller Auslastung deutliche Skaleneffekte auftreten würden. Auf der anderen Seite führe ein Rückgang von lediglich 20% zu einer Halbierung des EBITDA.Mögliche Finanzierungszusage für Q2 2022 avisiert: Im Zusammenhang mit der Evaluierung von potenziellen Projektfinanzierungsvereinbarungen für den Converter habe Rock Tech "Blackbird Partners" mit der Erstellung einer unabhängigen Expertenstudie (IER) beauftragt. Die Ergebnisse würden zeitgleich mit der noch laufenden FEED-Studie des Unternehmens in der ersten Jahreshälfte vorliegen und damit unterstützend bei der Due-Diligence möglicher Kreditgeber wirken. Laut Unternehmen werde eine finale Kreditzusage bis Ende Mai 2022 erwartet. Im Anschluss an die Finanzierungszusage solle der Baubeginn Anfang Q3 2022 erfolgen und damit rund drei Monate später als ursprünglich avisiert. Die Produktion solle weiterhin Anfang 2024 beginnen. Um dies zu erreichen, würden vorbereitende Bodenarbeiten und Vertragsverhandlungen mit namhaften Baugesellschaften zur Errichtung des Converters bereits im Vorfeld durchgeführt.Im Zuge der letzten Kursrücksetzer stuft Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, die Rock Tech Lithium-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 9,50 CAD von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link