Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Empfehlung "kaufen" mit einem unveränderten Kursziel von 9,50 CAD. (Analyse vom 07.02.2022)



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (07.02.2022/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) weiterhin mit "kaufen" ein.Rock Tech Lithium habe jüngst eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft mit dem Industriedienstleister Bilfinger verkündet. Damit erreiche das Unternehmen den nächsten Meilenstein zur Realisierung des ersten Lithium-Converters in Europa.Bilfinger sei ein führender Industriedienstleister mit dem Fokus auf maßgeschneiderte Engineering- und Servicedienstleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus' einer Industrieanlage. Das Unternehmen verfüge über fundierte Kenntnisse in der Umsetzung großer Energieprojekte, wie der Konstruktion von Gasverflüssigungsanlagen oder der Errichtung des Großkraftnetzwerkes "Mannheim Block 9".Die Absichtserklärung sei nach Erachten des Analysten aus drei Gründen von großer Bedeutung für Rock Tech:- Technische Funktionalität: Das Zugeständnis von Bilfinger, das Projekt umsetzen zu wollen, sei für Gruschka ein positives Signal in Bezug auf die technische Funktionalität der Anlage.- Expertise im Bereich Projektmanagement: Der Analyst gehe davon aus, dass Bilfinger mit seiner Expertise ein wichtiger Faktor für die Geschwindigkeit der Projektumsetzung sein könne.Der Markt für Elektrofahrzeuge werde in diesem Jahr nochmals deutlich an Dynamik gewinnen. Demnach sollten 32% aller Neuzulassungen auf E-Fahrzeuge entfallen, was eine erneute Steigerung zum Vorjahr darstelle (Vj.: 13%, Quelle: E&Y). Diese hohe Nachfrage spiegele sich auch in dem weiter steigenden Lithiumpreis wider (53 Tsd. CAD pro Tonne, Quelle: LME). Aufgrund der hohen Preissensitivität des Geschäftsmodells von Rock Tech hätte dies deutliche Skaleneffekte zur Folge (vgl. Comment vom 01.12.2021).Zudem habe Rock Tech Lithium jüngst die erfolgreiche Platzierung von zwei Aktientranchen vermelden können. Insgesamt habe das Unternehmen unter Ausgabe von 9.761.905 neuen Aktien einen Bruttoerlös von rund 36,3 Mio. Euro erzielt, was einen Preis je Aktie von circa 3,70 Euro je Aktie impliziere. Der Erlös solle zur Finanzierung des Converter- sowie für das Georgia Lake-Projekt verwendet werden.Die strategische Partnerschaft mit Bilfinger markiere den nächsten Meilenstein und sei für Gruschka ein Indiz für die Umsetzbarkeit des Lithium-Converter-Projektes. Nicht zuletzt dürfte dies auch die aktuell stattfindenden Gespräche zur Finanzierung beschleunigen. Der Newsflow sollte somit positiv bleiben.