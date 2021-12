L&S-Kurs Roche-Genussschein:

337,20 EUR -1,73% (01.09.2021)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

366,75 CHF -0,27% (01.09.2021)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



SIX Swiss Exchange-Symbol Roche-Genussschein:

ROG



NASDAQ OTC-Symbol Roche-Genussschein:

RHHVF



Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (21.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmakonzerns Roche Holding AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) unter die Lupe.Das Q3-Ergebnis von Roche habe die Analystenerwartungen übertreffen können. Das Unternehmen profitiere von der anhaltenden Dynamik bei COVID-19 Tests und Behandlungen der COVID-Folgen. Das Pharmageschäft leide nach wie vor unter den negativen Implikationen von COVID-19 bedingten Beeinträchtigungen des Gesundheitssystems bzw. von konkurrenzierenden Behandlungen sowie Biosimilars bei ihren alten und etablierten Krebsmedikamenten, welche vom Wachstum bei Roches neueren Medikamenten zwar leicht überkompensiert werden könnten, allerdings hemme dies kurz- bis mittelfristig das Wachstumspotenzial des Unternehmens nicht unerheblich. Die Forschungs-Pipeline sei sehr gut gefüllt, der Optimismus von Roche müsse sich jedoch erst materialisieren. Der leicht angehobene Ausblick für 2021 sei vom Markt keineswegs als Überraschung aufgefasst worden. Auf Basis des von CHF 375 auf CHF 385 leicht angehobenen Kursziels des Analysten reflektiere die Roche-Aktie in puncto KGV, EV/Sales und EV/EBIT (jeweils 2023e) eine Bewertungsprämie von rd. 13% auf, welche somit innerhalb der historischen Bandbreite (10% bis 15%) liege.Vor diesem Hintergrund bestätigt Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Halten"-Empfehlung für Roche. (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:OffenlegungenOffenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Roche-Genussschein: