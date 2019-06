Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:

247,40 EUR +0,81% (13.06.2019, 11:54)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

277,80 CHF +0,65% (13.06.2019, 11:47)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (13.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Roche präsentiere sich derzeit wieder enorm stark. Vor kurzem habe der Wert im Zuge einer kleineren Korrektur die 200-Tage-Linie erfolgreich getestet. Anschließend sei die Aktie wieder nach oben gedreht. Mittlerweile notiere der Wert nur noch ganz knapp unter dem Mehrjahreshoch, das im März dieses Jahres bei 280,55 Schweizer Franken markiert worden sei. Gelinge nun der Sprung darüber, wäre auch der Weg in Richtung Allzeithoch bei 295,80 Franken nicht mehr weit. Anleger sollten hier in jedem Fall ihre Gewinne laufen lassen. Als "Bonus" winke zudem eine attraktive Dividendenrendite von derzeit 3,4 Prozent.Zuletzt habe die Aktie von einer Vielzahl guter News profitiert. Beispielsweise habe der Pharmakonzern mit seinem Krebsmedikament Mabthera/Rituxan einen weiteren Erfolg erreicht. Eine Phase-3-Studie mit dem Mittel bei der Behandlung der seltenen Hautkrankheit Phemphigus Vulgaris (Blasensucht), einer Autoimmun-Erkrankung, habe den primären Endpunkt erreicht, habe Roche heute mitgeteilt. Das Medikament habe sich bei der nachhaltigen Verbesserung der Krankheit überlegen gezeigt gegenüber der bisherigen Standard-Behandlung. In den USA sei Rituxan zur Behandlung von Pemphigus Vulgaris durch die Gesundheitsbehörde FDA bereits vor rund einem Jahr zugelassen worden.Bereits am Mittwoch habe Roche einen Erfolg zu dem Medikament gemeldet. Die US-Medikamentenaufsicht FDA habe dem Schweizer Pharmakonzern die beschleunigte Prüfung der Zulassung seines Mittels Mabthera/Rituxan in zwei weiteren Indikationen zugesagt. Die Behörde habe dem Mittel hierzu den Sonderstatus "priority review" für die beiden Blutgefäßerkrankungen granulomatöse Polyangiitis (GPA) und mikroskopische Polyangiitis (MPA) bei Kindern ab zwei Jahren erteilt, so Roche. Derzeit gebe es bei Kindern keine zugelassene Behandlung für diese beiden seltenen Erkrankungen. Sollte das Mittel von der FDA auch für Kinder zugelassen werden, wäre dies die erste pädiatrische Zulassung.Im Bereich Autoimmunerkrankungen sei Mabthera/Rituxan derzeit für vier Indikationen zugelassen, darunter auch seit 2011 für GPA und MPA bei Erwachsenen. Seit 2006 werde die Arznei bei rheumatoider Arthritis verwendet, seit 2018 bei Pemphigus vulgaris. Das Medikament werde in den USA als Mabthera vermarktet, in der EU lautet der Handelsname Rituxan, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Roche-Aktie. (Analyse vom 13.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Roche-Aktie: