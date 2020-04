Börsenplätze Roche-Genussschein:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (08.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Schweizer Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) weiterhin zu kaufen.Die FDA habe das PDUFA-Datum für die Überprüfung von Risdiplam verschoben. Die Entscheidung werde nun statt bis 24. Mai bis 24. August 2020 erwartet. Der Aufschub resultiere aus der kürzlich erfolgten Vorlage weiterer Daten von Roche, darunter Daten aus Teil 2 der zulassungsrelevanten SUNFISH-Studie, die eine Zulassung bei einem breiten Spektrum von Patienten mit SMA ermöglichen dürften. Die FDA habe für Risdiplam ein beschleunigtes Zulassungsverfahren bewilligt.Risdiplam: Risdiplam, ein oral verabreichter SMN2-Spleissmodifikator, werde bei Patienten mit SMA Typ 1, 2 oder 3 untersucht.SMA: Bei der spinalen Muskelatrophie (SMA) handle es sich um eine schwere erbliche neuromuskuläre Erkrankung mit progressivem Verlauf, die Muskelschwund und krankheitsbedingte Komplikationen verursache. Abhängig vom SMA-Typ könne die Körperkraft einer Person und ihre Fähigkeit, zu gehen, zu essen oder zu atmen deutlich vermindert sein oder verloren gehen.Im Februar 20 habe Roche auf Basis von Gesprächen mit der FDA weitere Daten eingereicht, die dazu beitragen dürften, einem breiten Spektrum von SMA-Patienten den Zugang zu dem Medikament zu sichern. Aufgrund des Volumens dieser Daten brauche die FDA mehr Zeit zur Prüfung. Aus Sicht des Analysten seien die klinischen Daten für Risdiplam weiterhin stark, und er rechne mit einer Zulassung im August. Den Spitzenumsatz schätze Schneider unverändert auf CHF 500 Mio. Aufgrund des partiellen Stopps der Studien mit intrathektaler Verabreichung von Zolgensma von Novartis (Gentherapie) bei Patienten mit Typ 2 und 3 verzögere sich auch der Wettbewerb.Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für den Roche-Genussschein. Das Kursziel laute CHF 343,00. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link