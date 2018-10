SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (29.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Roche habe heute positive Resultate der Phase-2-Studie STAIRWAY publiziert, in der die verlängerte Wirkdauer von Faricimab (RG7716) bei der Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) untersucht worden sei. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei diese Form der Makuladegeneration weltweit eine der Hauptursachen für Erblindung bei Menschen ab 60 Jahren. Nach 52 Wochen hätten die alle 16 oder alle 12 Wochen mit Faricimab behandelten Patienten eine anhaltende Verbesserung des Sehvermögens im Vergleich zur Anwendung von Ranibizumab alle vier Wochen gezeigt, so Roche. Die Studienresultate seien in einem Vortrag auf dem Jahreskongress 2018 der American Academy of Ophthalmology (AAO) in Chicago, Illinois, USA, präsentiert worden."Die derzeitigen Anti-VEGF-Monotherapien gegen neovaskuläre AMD für die Patienten sind beschwerlich, weil für die Injektionen ins Auge häufig ein Arzt aufgesucht werden muss. Deswegen sind manche Patienten unterbehandelt und ihr Sehvermögen verschlechtert sich mit der Zeit", erkläre Sandra Horning, Chief Medical Officer und Leiterin der globalen Produktentwicklung von Roche. "Die STAIRWAY-Daten zeigen, dass mit weniger Injektionen von Faricimab die gleiche anhaltende Verbesserung des Sehvermögens wie mit einer bisherigen Standardtherapie erreicht werden kann. Aufgrund dieser Daten werden wir ein weltweites Phase-3-Programm mit Faricimab bei neovaskulärer AMD beginnen."Der Titel reagiere am Morgen mit einem Kursplus von 1,1% auf 236,30 CHF. Ohnehin präsentiere er sich aktuell enorm stark im Vergleich zur Korrekturbewegung bei vielen Werten derzeit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie:Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:209,00 EUR +1,36% (29.10.2018, 11:44)