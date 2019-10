Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

264,80 EUR +0,95% (25.10.2019, 12:29)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

291,25 CHF +0,17% (25.10.2019, 12:44)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (25.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Lange schien es, als würde die geplante Übernahme der Gentherapie-Firma Spark Therapeutics durch den Schweizer Pharmakonzern Roche doch nichts werden. Nun komme aber wieder Hoffnung auf. Ein Gremium der US-Kartellbehörde FTC (Federal Trade Commission) habe eine Empfehlung ausgesprochen, den Deal ohne Auflagen zu genehmigen. Das habe die Agentur Capitol Forum am Donnerstagabend berichtet.Das finale Votum stehe allerdings weiter aus. Als nächstes müsse nun die Führungsebene entscheiden. Diese werde nun bis zum 16. Dezember erwartet.Der Pharma-Riese Roche wolle mit der Übernahme des Gentherapie-Spezialisten Spark Therapeutics das Hämophilie-Segment stärken. Dafür seien die Schweizer bereit, 4,3 Milliarden Dollar auf den Tisch zu legen und die Spark-Aktionäre mit einer Prämie von satten 122 Prozent (im Vergleich zum Schlusskurs vor der Ankündigung) abzufinden. Die Schweizer würden den Deal bis zum Jahresende über die Bühne bringen wollen. Doch in der Vergangenheit habe der Konzern die Angebotsfrist immer wieder verlängern müssen.Die Aktie von Roche habe in den vergangenen Monaten massiv zulegen können. "Aktionär"-Leser könnten sich mittlerweile seit der Empfehlung über einen Gewinn von fast 40 Prozent freuen. Und die Aktie stehe ganz knapp unterhalb einer wichtigen Hürde: dem Allzeithoch bei 295,80 Schweizer Franken. Gelinge der Sprung darüber, wäre dies ein massives Kaufsignal.Anleger lassen ihre Gewinne bei der Aktie weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link