Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:

242,60 EUR -0,33% (02.04.2019, 13:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

272,00 CHF 0,00% (02.04.2019, 13:37)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (02.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Bei der geplanten Übernahme von Spark Therapeutics durch Roche komme Gegenwind auf. Mehrere Aktionäre des US-Spezialisten für Gentherapie hätten an einem Gericht in Delaware Klage gegen die eigene Firmenspitze eingereicht. Spark Therapeutics werde vorgeworfen, wichtige Informationen vorenthalten zu haben. Das Management von Spark Therapeutics habe seinen Aktionären im Rahmen der Übernahmeofferte von Roche Ende Februar empfohlen, das Angebot von 114,50 US-Dollar je Anteilsschein anzunehmen. Die Transaktion hätte ein Volumen von rund 4,8 Milliarden Dollar. Das Angebot an die Aktionäre laufe noch bis 3. April.Die Kläger würden bemängeln, dass es nicht nachvollziehbar sei, ob der angebotene Übernahmepreis auch fair sei. Gemäß US-Recht sei Spark allerdings dazu verpflichtet, eine entsprechende Begründung im Empfehlungsschreiben anzugeben, inwiefern das Angebot von Roche das eigene Unternehmen korrekt bewerte. Zudem würden die Kläger kritisieren, dass Spark in seinem Schreiben teilweise unvollständige oder auch irreführende Informationen zu Themen wie etwa den Finanzprognosen gemacht habe. Gefordert werde nun, diese offenzulegen. Spark sehe die Vorwürfe allerdings als unbegründet und wolle sich dagegen wehren.Roche wolle mit der Milliardenübernahme sein Geschäft mit Medikamenten gegen die Bluterkrankheit stärken. Hier dürfte sicherlich die sich in der Entwicklung befindende Gentherapie gegen Hämophilie A von großem Interesse sein. Damit könnten die Schweizer das Portfolio rund um das zugelassene Medikament Hemlibra ausbauen. Spark Therapeutics habe aber auch auf der Zulassungsseite bereits von sich Reden gemacht. Mit der Zulassung von Luxturna (gegen die RPE-65-vermittelte vererbte Netzhautdystrophie) sei der Biotech-Gesellschaft die erste Zulassung einer Gentherapie mit einem AAV-Vektor überhaupt gelungen.Die Aktie von Spark zeige sich davon wie auch die Aktie von Roche unbeeindruckt. Die Marktteilnehmer würden wohl damit rechnen, dass der Deal wie geplant durchgehen werde. Roche notiere nahe dem Anfang März bei 280,55 Schweizer Franken markierten Drei-Jahreshoch. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Mai vergangenen Jahres liege das Papier mittlerweile 29% in Front.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: