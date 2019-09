LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:

ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (18.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Die FDA habe Gazyva für Lupus nephritis (LN) - eine Indikation, für die es derzeit keine zugelassenen Arzneimittel gebe - den Status Breakthrough Therapie Designation (BTD) zugesprochen. Dies sei auf Basis der positiven Phase-II-Daten der NOBILITY-Studie erfolgt, bei der nachgewiesen worden sei, dass Gazyva plus Standardtherapie eine höhere Wirksamkeit bei der vollständigen Nierenansprache zeige als Placebo plus Standardtherapie alleine.Bei LN handle es sich um eine Komplikation bei einer Autoimmunerkrankung (systemischer Lupus erythematosus), bei der die Nieren so stark beeinträchtigt würden, dass den Betroffenen der Tod drohe. Die Zahl der Patienten mit LN werde weltweit auf 500.000 geschätzt.Breakthrough Therapy Designation (BTD) bezeichne ein Verfahren, das dazu diene, die Entwicklung und Überprüfung von Arzneimitteln zu beschleunigen, die zur Behandlung schwerer Erkrankungen dienen würden und bei denen es klinische Anzeichen dafür gebe, dass sie eine bedeutende Verbesserung gegenüber bisherigen Behandlungsmethoden darstellen würden.Roche initiiere derzeit eine Phase-III-Studie zu LN und rechne damit, den Zulassungsantrag 2022 oder danach einreichen zu können. Die Daten der NOBILITY-Studie würden am diesjährigen Treffen des American College of Rheumatology (ACR) vorgestellt werden (8.-13. November).Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Roche-Aktie. Das Kursziel laute CHF 315,00. (Analyse vom 18.09.2019)