Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (16.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Die FDA habe Venclexta (Venetoclax) in Kombination mit Gazyva (Obinutuzumab) für die Behandlung von Patienten mit bisher unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämia (CLL) bzw. kleinzelligem lymphozytischem Lymphom (SLL) zugelassen. Die Zulassung basiere auf den Ergebnissen der Phase-III-Studie CLL14, bei der Venclexta+Gazyva mit Gazyva+Chlorambucil verglichen worden sei. CLL14 habe den primären Endpunkt einer verbesserten PFS bei CLL-Patienten erreicht. Die Kombination Venclexta+Gazyva stelle eine Option für Patienten dar, die auf Chemotherapie stark negativ ansprechen würden. Die detaillierten Ergebnisse von CLL14 würden am 19. Juni an der ASCO vorgestellt.Venclexta sei ein BCL-2-Inhibitor, der in den USA zur Behandlung von bereits behandelter CLL, CLL mit 17p-Deletion und gewissen Formen von akuter myeloider Leukämie zugelassen sei (GJ18-Umsatz: CHF 109 Mio.). Venclexta werde von AbbVie und Roche entwickelt. In den USA werde das Präparat gemeinsam von AbbVie und Genentech vermarktet (Markenname: Venclexta), außerhalb der USA von AbbVie (Markenname: Venclyxto).Diese jüngste Zulassung sei eine gute Nachricht für Roche, sei aufgrund der im November 2018 mitgeteilten positiven CLL14-Eckdaten aber erwartet worden. Der Analyst schätze den Spitzenumsatz für die 1L-Kombinationstherapie bei CLL auf CHF 152 Mio. und entferne die diesbezügliche Risikobereinigung von 80% -mit minimalen Folgen für sein Kursziel.