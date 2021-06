Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (11.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmakonzerns Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Roche könne derzeit mit einer starken News nach der anderen aufwarten. Allein am Freitag seien erneut gleich zweimal hervorragende Studiendaten gefolgt. Das Papier habe zuletzt wieder kräftig Fahrt aufgenommen und auch wichtige Widerstände überwinden können.Roche habe die jüngsten Daten aus drei Phase-3-Studien zu Venclexta vorgelegt. Die Ergebnisse würden am europäischen Hämatologie-Kongress EHA2021 vorgestellt, wie der Pharmakonzern am Freitag mitteile.So habe eine Nachverfolgungsstudie "CLL14" in Kombination mit Gazyva/Gazyvaro nach drei Jahren eine progressionsfreie Überlebensrate von 74,0 Prozent bei Patienten mit wiederauftretender chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) gezeigt. Dies verglichen mit 35,4 Prozent bei der Behandlung mit Gazyva/Gazyvaro plus Chlorambucil.Daten aus der Phase-3-Studie "Murano" hätten gezeigt, dass bestimmte generische Risikofaktoren das Ansprechverhalten bei der Kombinationsbehandlung mit Venclexta/Venclyxto plus MabThera/Rituxan beeinflussen könnten. Das eröffne die Möglichkeit die Behandlung auf diese Patienten speziell anzupassen.SMA sei eine genetisch bedingte Erkrankung der Nervenzellen, die für willkürliche Bewegungen der Muskulatur sorge. In der noch laufenden JEWELFISH-Studie zu dieser Krankheit würden Patienten im Alter von einem bis 60 Jahren untersucht, die zuvor mit einer anderen auf die SMA abzielenden Therapie behandelt worden seien. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass das Sicherheitsprofil von Evrysdi und der Anstieg der SMN-Proteinspiegel mit denen übereinstimmen würden, die in anderen Evrysdi-Studien beobachtet worden seien.Roche habe zuletzt wieder deutlich zulegen können. Vor Kurzem sei auch der nachhaltige Ausbruch über die wichtige 200-Tage-Linie gelungen. Das Papier bleibt einer der Top-Favoriten des "Aktionär" im Pharmasektor. Nicht zu verachten außerdem: die starke Dividendenrendite von derzeit 2,9 Prozent. (Analyse vom 11.06.2021)Mit Material von dpa-AFX