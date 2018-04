Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:

185,50 EUR -0,32% (26.04.2018, 10:34)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

CHF 222,40 -0,09% (26.04.2018, 11:05)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (26.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Der Konzernumsatz habe in Q1/2018 auf Höhe der Analysten-Prognose (+0,2%) und etwas über den Konsenserwartungen (+0,9%) gelegen. Auch beide Divisionen, Pharma und Diagnostics, hätten seinen Schätzwerten entsprochen; ggü. dem Konsens habe Pharma hingegen höher (+1,7%) und Diagnostics tiefer (-1,9%) als erwartet gelegen.Mit einem ausgewiesenen Umsatz von CHF 479 Mio. habe Ocrevus sowohl die Analysten- (CHF 396 Mio.) wie die Konsensprognose (CHF 395 Mio.) deutlich übertreffen können. Bei Hemlibra gelte dasselbe: CHF 23 Mio. stünden hier CHF 9 Mio. (VontE) bzw. CHF 15 Mio. (Kons.) gegenüber. Mit einem ausgewiesenen Umsatz von CHF 139 Mio. habe Tecentriq hingegen sowohl unter dem Analysten- (CHF 152 Mio.) wie dem Konsensschätzwert (CHF 178 Mio.) gelegen.Die Biosimilar-Erosion bei Rituxan/Mabthera sei in Europa deutlich ausgefallen, als der Analyst erwartet habe: Statt CHF 330 Mio. (VontE) habe hier der Umsatz nur noch CHF 282 Mio. erreicht. Global gesehen habe damit der Umsatz des Präparats sowohl unter der Analysten- (-2,4%) wie auch der Konsensprognose (-2,6%) gelegen. Bei Herceptin hingegen sei von einer Biosimilar-Erosion in Europa noch kaum etwas zu spüren, sodass der ausgewiesene Umsatz mit CHF 551 Mio. den Wert des Analysten (CHF 495 Mio.) deutlich habe überbieten können. Global gesehen liege Herceptin damit +2% über VontE wie Kons.Der ausgewiesene Umsatz habe die Analysten-Erwartungen erfüllt, trotzdem seien die Ergebnisse durchwachsen ausgefallen. Die neuen Produkte wie Hemlibra und Ocrevus hätten seine Erwartungen deutlich übertroffen können. Nur Tecentriq habe enttäuscht. Die Biosimilar-Erosion in Europa scheine sich beschleunigt zu haben verglichen mit anderen vergleichbaren Ereignissen in dieser Region. Der Analyst werde deshalb seine modellierten Erosionsraten überdenken. Insgesamt beurteile er das Ergebnis als gut, vor allem wegen der erfolgreichen Produkteinführungen, die das zukünftige Wachstum antreiben würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: