Bonn (www.aktiencheck.de) - Steigende Infektionszahlen in Europa und in den USA schüren die Angst vor erneuten Lockdowns, welche die Ölnachfrage belasten würden, so die Analysten von Postbank Research.



Der Preis für Öl der Sorte Brent sei gestern um mehr als 3 Prozent gesunken und notiere mittlerweile nur noch knapp über der Marke von 40 US-Dollar pro Barrel. Der Markt dürfte hier allerdings etwas überreagieren, denn die Ölnachfrage aus den Schwellenländern - und hier insbesondere aus China - spiele eine zunehmende Rolle für die Ölmärkte und zeige sich weiterhin stabil. In der Volksrepublik seien die Fallzahlen niedrig und die Konjunkturerholung dynamisch, weshalb die Importe von Rohöl in den ersten drei Quartalen 13 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen hätten. Kommendes Jahr stünden die Feierlichkeiten zum 100. Gründungsjahr der Kommunistischen Partei Chinas an. Im Vorfeld könnte Peking die niedrigen Ölpreise nutzen, um die Lager zu füllen. Und so würden die Analysten von Postbank Research mit einer weiterhin robusten Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt rechnen. (27.10.2020/ac/a/m)



