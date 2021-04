Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Roblox-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

71,56 EUR +1,13% (06.04.2021, 16:07)



ISIN Roblox-Aktie:

US7710491033



WKN Roblox-Aktie:

A2QHVS



NYSE Ticker-Symbol Roblox-Aktie:

RBLX



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Ticker-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (06.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Roblox-Aktie (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Ticker-Symbol: RBLX) unter die Lupe.Rund einem Monat hätten die Analysten gebraucht, um sich nach dem Börsengang von Roblox ein detailliertes Bild zu machen. Jetzt aber würden reihenweise Studien veröffentlicht - und die Richtung sei klar.Der Finanzmarkt habe sich etwas schwierig getan bei der Einordnung von Roblox. Kein Wunder, denn mit 37 Milliarden Dollar sei Roblox so viel Wert wie Take-Two, Zynga und Ubisoft zusammen, aber biete nur ein einziges Spiel an. Gleichzeitig liege das Geschäftsmodell irgendwo zwischen Gaming, Social-Media und Software-Plattform und sei daher für Investoren schwer zu greifen.Die Analysten von Morgan Stanley seien jedenfalls beeindruckt vom Nutzerwachstum des jungen Unternehmens, das im vergangenen Jahr 33 Millionen täglich aktive Nutzer erreicht habe. Analyst Brian Nowak erwarte, dass sich die Zahl der Nutzer auch in den kommenden Jahren um durchschnittlich 21 Prozent pro Jahr steigern lasse und selbst dann noch genügend Platz für weiteres Wachstum vorhanden wäre.Auch die Analysten der Bank of America seien für die App mit den meisten Downloads im App Store 2020 optimistisch gestimmt und würden ein Kursziel von 78 Dollar auf die Aktie schreiben. Nach der Meinung des Analysten Ryan Gee könnten im Laufe der Zeit auch Inhalte für ältere Zielgruppen entwickelt werden, da sich mit dem fortschreitenden Alter der Nutzer auch die Ansprüche ändern würden. Das reine Nischenprodukt für Kinder könnte sich verwandeln und damit einen entscheidenden Kritikpunkt an dem Geschäftsmodell von Roblox wegfallen lassen."Der Aktionär" sieht in Roblox ebenfalls Potenzial - doch das Unternehmen steckt noch in den Kinderschuhen. Bevor nicht die ersten Schritte gemacht sind, wird hier vorerst geraten, Abstand zu halten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 06.04.2021)