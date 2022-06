Börsenplätze Robinhood-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

8,10 EUR -0,74% (08.06.2022, 16:14)



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

8,5323 USD -2,15% (08.06.2022, 16:29)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (08.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Verbot des Payment for Order Flow-Modells in den USA durch die US-Börsenaufsicht rücke näher. Das in den letzten Monaten bereits stark eingebrochene Aktien-Geschäft von Robinhood stünde damit in seiner bisherigen Form vor dem Aus. Die Papiere des Neo-Brokers würden nur knapp über dem Rekordtief notieren.Die SEC plane, dass Broker zukünftig die Aufträge ihrer Kunden in einem Bieterverfahren verschiedenen Trading-Unternehmen senden würden. Dadurch wolle die Behörde sicherstellen, dass die Aufträge zum bestmöglichen Preis für die Anleger ausgeführt würden. Die bisherige Regelung verlange lediglich, dass die Broker mit "angemessener Sorgfalt" den wahrscheinlich besten Markt für die Ausführung einer Order ermitteln würden.Robinhood arbeite bislang mit einem Payment for Oder Flow (PFOF)-Modell, bei dem das Unternehmen die Aufträge beispielsweise an Citadel Securities weiterreiche und dafür Gebühren erhalte. Auf diese Weise könne der Neo-Broker seinen Nutzern kostenloses Trading anbieten. Mit dem von der SEC geplanten Auktionsverfahren wäre das nicht mehr möglich.Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie habe zuletzt etwas an Dynamik verloren, beendet sei sie allerdings noch nicht. Am Mittwoch würden die Papiere fast 90 Prozent unter dem Allzeithoch von 85 Dollar notieren. Unterstützung biete aktuell nur noch das Rekordtief von Mitte Mai.Anleger greifen bei Robinhood nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link