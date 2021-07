Dieser Vorgang sei unter anderem intransparent und führe für Retail-Investoren zu höheren Kosten, so die Kritik.



Sollte die SEC am Ende ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis kommen, die PFOF-Praxis einzuschränken oder gar zu verbieten, sei Robinhoods Geschäftsmodell massiv bedroht.



Keine Internationalisierung, eine laxe Einstellung zu Vorgaben der Aufsichtsbehörden und ein Geschäftsmodell auf wackeligen Beinen - für den "Aktionär" ist klar: Die Aktie von Robinhood ist kein Kauf. Finger weg, rät Benjamin Heimlich. (Analyse vom 30.07.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem deutlichen Abschlag am ersten Handelstag sei der Börsengang am Donnerstag für Robinhood ein Flop gewesen. Dass die Aktie schnell in der Gunst der Investoren steige, sei nicht zu erwarten, denn dem Neo-Broker drohe von einigen Seiten Ungemach. Drei Gründe, wieso Anleger weiter einen Bogen um Robinhood machen sollten.Das Wachstum der Amerikaner sei ohne Frage beeindruckend. Für das zweite Quartal 2021 erwarte das Unternehmen 21 Millionen monatlich aktive Nutzer. Damit hätte sich die User-Zahl seit Anfang des Jahres fast verdoppelt.Allerdings sei der Neo-Broker bislang nur in den USA aktiv. Die geplante Expansion beispielsweise nach Großbritannien sei letztes Jahr auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Damit hätten Wettbewerber wie eToro oder Trade Republic Zeit, sich in den jeweiligen Märkten zu etablieren.Konsequenz: Für Robinhood werde die Internationalisierung damit nicht nur schwieriger, sondern auch teurer.Am Montag habe den Neo-Broker die nächste Finra-Untersuchung ins Haus geflattert. Diesmal gehe es darum, dass die beiden Gründer Vlad Tenev und Baiju Bhatt nicht ordnungsgemäß bei der Behörde registriert seien. Durch eine Reihe von Prüfungen solle sichergestellt werden, dass Makler über ein "Mindestmaß an Verständnis und Fachwissen" zum Kapitalmarkt verfügen würden.Bereits vor fünf Monaten habe CNN Business für die fehlende Registrierung von Tenev berichtet.Die größte Bedrohung für Robinhood gehe nach wie vor von der US-Börsenaufsicht SEC aus. Sie habe angekündigt, das Payment for Order Flow (PFOF)-Modell zu überprüfen, bei dem Broker die Aufträge ihrer Kunden an Marketmaker weitergeben und dafür eine Gebühr erhalten würden.