Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC) unter die Lupe.Robinhood gehe bald an die Börse. Der Aktienprofi finde es toll, dass Robinhood schon 20 Mio. Kunden habe. Andererseits sei Robinhood umstritten, denn die Aktie komme mit 38 USD relativ teuer an den Markt. Wenn man bewerte, was ein Kunde wert sei, dann sei Robinhood zwar gar nicht so teuer. Ein Kunde sei 1.300 USD wert, während der Wert von einem Kunde von Schwab z. B. bei 3.600 USD liege. Von daher würde es noch Luft geben. Es wäre am besten, den ersten Handelstag abzuwarten, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV" zur Robinhood-Aktie. (Analyse vom 29.07.2021)