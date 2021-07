Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Neo-Brokers Robinhood werde aktuell mit einem deutlichen Abschlag gegenüber ihrem IPO-Preis gehandelt. Allerdings habe das Papier heute etwas seine Verluste aus dem Vortag eingegrenzt. Das Papier notiere aktuell knapp zwei Prozent im Plus. Grund: Das Unternehmen habe eine prominente Unterstützung bekommen.Wie heute bekannt geworden sei, habe Cathie Wood von Ark Invest 1.297.615 Millionen Aktien des Finanzdienstleisters im Volumen von 45 Millionen Dollar gekauft. Obwohl dies nur 0,2 Prozent des Gesamtportfolios der Staranlegerin ausmache, scheine die Nachricht für mehr Optimismus bei den Anlegern zu sorgen.Cathie Wood selbst genieße zurzeit viel Aufmerksamkeit in der Investorenwelt. Grund: Ihre Investmentgesellschaft Ark habe im letzten Jahr eine positive Performance von über 150 Prozent erzielt. Gerade unter den jungen Leuten habe Wood mittlerweile einen großen Fanclub. Die Millennials würden sie unter anderem für ihre bullishe Einstellung gegenüber Bitcoin und allgemein Kryptowährungen schätzen.Cathie Wood scheine dies nicht zu stören. Sie sehe in dem Unternehmen einen Disruptor, der Pionierarbeit für den freien Aktienhandel leiste und die traditionellen Broker dazu gezwungen habe, ihre Transaktionsgebühren zu senken.DER AKTIONÄR hat bereits mehrfach dargelegt, warum Robinhood derzeit kein gutes Investment ist. Nur weil Cathie Wood bei Robinhood eingestiegen sei, heiße es noch lange nicht, dass die Aktie des Neo-Brokers nun durchstarte. Unter anderem habe die Staranlegerin im denkbar schlechtesten Zeitpunkt ihre China-Beteiligungen abgestoßen. Das spreche eher für ein zyklisches Vorgehen. Anleger meiden die Robinhood-Aktie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2021)