Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (22.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Im vergangenen Quartal habe Robinhood bereits 41 Prozent seiner Erlöse mit dem Trading von Bitcoin, Ethereum & Co verdient. Darüber hinaus habe das Krypto-Trading viele neue Kunden angezogen, die nicht zwingend mit Aktien hätten handeln wollen. Hervorragende Geschäfte also für Robinhood, die jetzt mit der Einführung von Krypto-Wallets und -Sparplänen noch vertieft würden.Die Krypto-Wallets, also die Möglichkeit Krypto-Währungen an einer Adresse zu hinterlegen, zu empfangen oder zu versenden, sollten ab dem kommenden Monat mit einer Handvoll ausgewählter Kunden getestet werden. Die Nutzer könnten damit endlich den Besitz der Kryptos erlangen und diese einfach aus der Robinhood-Plattform an andere Wallets verschicken.Vielen Nutzern dürfte auch gut gefallen, dass es bald Sparpläne auf Krypto-Käufe geben solle. Schon für einen Euro sollten in regelmäßigen Abständen Zukäufe ermöglicht werden - natürlich ohne Handelsgebühren.Jedoch habe die Geschäftsführung mit Blick auf das dritte Quartal gewarnt, dass saisonale Effekte und geringere Handelsaktivität die Einnahmen verringern könnten. Eine spezielle Warnung sei dabei Richtung Dogecoin gegangen. Denn die Meme-Kryptowährung sei im zweiten Quartal für 62 Prozent aller Krypto-Transaktionen verantwortlich gewesen - habe mit ihrem Crash aber nicht nur massiv an Wert, sondern auch Handelsvolumen eingebüßt.Die neuen Krypto-Features würden der Robinhood-Aktie am Mittwoch einen kleinen Kursschub von über drei Prozent verleihen. Die hohe newsgetriebene Volatilität der Aktie sowie der Umstand, dass man auf dem Regulierungs-Radar der Finanzaufsicht SEC sei, würden jedoch für unvorhersehbare Risiken sorgen.