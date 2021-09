Börsenplätze Robinhood-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

42,28 USD +3,88% (21.09.2021, 21:03)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (21.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Onlinebrokers Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Wenn jemand dafür bekannt sei, bei seinen Lieblingsaktien zuzuschlagen, wenn die Kurse fallen würden, dann sei es wohl Cathie Wood. Die ARK-Chefin habe insbesondere bei einigen der größten Verlierer für ihren ARK Innovation ETF zugegriffen.Während es am breiten Markt und auch beim ARK Innovation ETF im Zuge der Evergrande-Krise kräftig nach unten gegangens ei, habe Wood fleißig zugekauft - u.a. bei Coinbase, Robinhood, Roku, UiPath und Zoom Video Communications habe die Star-Investorin zugeschlagen.Viele Wood-Fans dürften enttäuscht gewesen sein, dass Tesla nicht zugekauft worden sei, obwohl das Papier mit einem Kursverlust von knapp 4% am Montag durchaus billiger zu haben gewesen sei. Die ARK-Chefin habe vor einer Woche aber erklärt, dass sie gerne gut gelaufene Positionen stutze, um genügend Cash zur Verfügung zu haben. "Ein Unternehmen aus dem Automatisierungsbereich, UiPath, verlor elf Prozent nach seiner Zahlenveröffentlichung und Tesla war gerade um 30 Prozent gestiegen, also war es wirklich ein taktischer Schritt", habe Wood gesagt. Das Tesla-Cash sei also in den Kauf von UiPath geflossen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link