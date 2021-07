Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Börsengang von Robinhood an diesem Donnerstag sei bei den Anlegern bislang gar nicht gut angekommen. Die Papiere des Neo-Brokers seien nach einem Ausgabepreis von 38 US-Dollar deutlich abgefallen. Das vermutlich spannendste Börsendebüt des laufenden Jahres drohe damit ein Totalausfall zu werden.Das Unternehmen habe 55 Millionen Aktien zum Preis von 38 Dollar ausgegeben, was einer Bewertung vor Handelsstart an der Tech-Börse NASDAQ von rund 32 Milliarden Dollar entsprochen habe.Allerdings habe der Discount-Broker in einer ungewöhnlichen Aktion bis zu 35 Prozent seiner neu ausgegebenen Aktien für eigene Nutzer reserviert. Dadurch gelte das Debüt als unberechenbarer als normale Börsengänge, bei denen Investmentbanken versuchen würden, für einen geregelten Ablauf und stabile Kurse zu sorgen.DER AKTIONÄR beleibt weiter skeptisch. Robinhood setze auf ein Geschäftsmodell, dass auf hohe Handelsvolumina angewiesen sei und seine Nutzer vom Handeln abhalten wolle, entbehre nicht einer gewissen Ironie. Aufgrund der nach wie vor ungelösten regulatorischen Unsicherheiten steht DER AKTIONÄR dem Neo-Broker Robinhood weiter kritisch gegenüber, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2021)Mit Material von dpa-AFX