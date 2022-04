Wien (www.aktiencheck.de) - Der Elektroautomobilhersteller Rivian Automotive (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) vermochte die eigenen Ziele in Bezug auf Produktion und Auslieferungen zwar erreichen, lag damit aber unter den teilweise deutlich höheren Markterwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Aktien hätten um knapp 5% nachgegeben.



Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) wolle angesichts der explodierenden Energiepreise seine eigene Ökostromerzeugung ausbauen. In der Stellungnahme gehe es um einen massiven Ausbau der Photovoltaik, wobei die Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe liegen sollten. Offensichtlich hätten dies die Marktteilnehmer goutiert, wodurch sich der Aktienkurs mit einem Rückgang von 1,2% leicht besser als der Markt habe halten können. (07.04.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Mercedes-Benz Group



