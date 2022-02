Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

64,32 USD -7,61% (02.02.2022, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (03.02.2022/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Aufbäumen habe nur kurz angehalten. Nach der Erholung der letzten Tage drehe die Rivian-Aktie in einem schwachen Umfeld wieder ins Minus und bleibe weiter deutlich unterhalb des Ausgabepreises zum Börsengang. Währenddessen scheine die Verwirrung um ein mögliches Batterie-Joint-Ventures mit Samsung SDI aufgeklärt.Vom Tief bei 50 US-Dollar sei der Kurs zuletzt in der Spitze auf über 70 US-Dollar geklettert. Am Mittwoch, als auch die Kurse der E-Autobauer Tesla und Nio hätten abgeben müssen, habe die Rivian-Aktie deutlich verloren und sei fast acht Prozent leichter aus dem Handel gegangen. Vorbörslich stehe sie am Donnerstag gut vier Prozent im Minus.Damit würden die Papiere nach wie vor unterhalb der 20-Tage-Linie notieren, die aktuell bei 72 US-Dollar verlaufe. Vom Ausgabepreis beim IPO im November letzten Jahres sei die Aktie 18 Prozent entfernt.Spekulationen über eine mögliche Kooperation seien erstmals aufgetaucht, nachdem der US-Senator Dick Durbin berichtet habe, die Südkoreaner würden den Bau einer neuen Batteriefabrik in Normal erwägen. In der Stadt im US-Bundesstaat Illinois habe auch Rivian sein Werk.Die jüngste Erholung der Rivian-Aktie dürfte kaum mehr als ein kurzes Luftholen gewesen sein. Der Abwärtstrend ist voll intakt und aufgrund der nach wie vor hohen Bewertung sollten Anleger weiter einen Bogen um die Papiere machen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Rivian Automotive-Aktie. (Analyse vom 03.02.2022)