Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (22.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Börsen-Highflyer Rivian stehe unter schwerem Beschuss. Nachdem am vergangenen Freitag bereits Gerüchte über falsche Angaben zu Batterieleistung und Reichweiten bei Rivian-Fahrzeugen die Runde gemacht hätten, habe der E-Autobauer zum Wochenauftakt die nächste Klatsche kassiert. Der US-Autobauer Ford spiele dabei eine wichtige Rolle.In einem Interview mit der Fachzeitschrift "Automotive News" habe Ford-Ceo Jim Farley verkündet, dass der US-Autobauer nicht länger plane, gemeinsam mit Rivian ein Elektrofahrzeug zu bauen. Zudem habe der Ford-Chef angekündigt, dass die US-Autoikone binnen zwei Jahren zum zweitgrößten Hersteller von Elektrofahrzeugen in den USA aufsteigen wolle. Der geplante Alleingang bedeute dabei das Aus für zwei Fahrzeuge, die einst in Zusammenarbeit mit Rivian hätten entwickelt werden sollen.Trotz der Talfahrt zum Wochenauftakt hat sich an der Einschätzung des "Aktionär" nichts geändert: Rivian ist weiter sehr ambitioniert bewertet, die Volatilität wird daher hoch bleiben, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link