Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (27.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Der britisch-australische Konzern scheffele dank anhaltend hoher Eisenerzpreise derzeit satte Gewinne. Damit Rio Tinto auch kräftig an dem durch die Elektromobilität ausgelösten Lithium-Boom verdienen könne, wolle das Unternehmen eine große Produktionsstätte in Serbien errichten. Es rege sich aber Widerstand.So komme es immer wieder zu Protesten gegen das Projekt. Vor allem Anwohner, Umweltschützer und Bauern würden sich sorgen. Ihnen gehe es u.a. um die Grundwasserreserven sowie Bergbauabfälle. Rio Tinto betone, dass man stets alle Umweltvorschriften der EU und Serbiens erfülle, einschließlich der Abwasserbehandlung.Der politische Wille sei aber trotz Protesten weiterhin vorhanden. Das Land verfüge über die elftgrößten Lithiumreserven der Welt. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit setze man große Hoffnungen in das "Jadar-Projekt", eine der bisher größten Auslandsinvestitionen Serbiens, das dazu beitragen könnte, die steigende Arbeitslosigkeit im Balkanland zu bekämpfen. So dürften Rio Tinto zufolge knapp 2.100 Stellen geschaffen werden. Zudem solle die Mine dazu führen, dass jährlich rund 200 Mio. Euro an inländische Lieferanten fließen.Die Chancen, dass Rio Tinto sein Projekt wie geplant realisieren könne, stünden gut. Für den Kursverlauf deutlich bedeutender dürfte indes die Entwicklung der Eisenerzpreise sein. Aufgrund der vielen Infrastruktur-Projekte weltweit würden die Aussichten für den Bergbauriesen gut bleiben. Anleger könnten bei der günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin zugreifen (Stopp: 57 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: