London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

4.858,00 GBp -0,37% (18.07.2019, 09:36)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (18.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Der Rohstoffkonzern habe für das Q2/2019 gemischte Produktionszahlen ausgewiesen. Beim mit Abstand wichtigsten Rohstoff des Konzerns - Eisenerz - habe sich ein Minus von 6% y/y ergeben. Die Rohstoffproduktion von Rio Tinto in H1/2019 habe vor allem wegen Eisenerz (-6% y/y) 2% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Hingegen habe der Eisenerzpreis (Durchschnittswert) in H1/2019 aber 31% über dem Vorjahresniveau gelegen. Die Produktions- bzw. Auslieferungsziele für das Geschäftsjahr 2019, die mehrheitlich Rückgänge (y/y) implizieren würden, seien im Rahmen des Q2-Berichts bestätigt worden (jedoch sei bereits dreimal die Auslieferungs-Guidance für Eisenerz gesenkt worden). Die Zielerreichung (bezogen auf die jeweiligen Mittelwerte) liege nach H1 in einer Spanne von 46% bis 56%. Dass der Konzern die Kosten-Guidance für Eisenerz, die Ende Juni unter Revision gestellt worden sei, nun erhöht (14 bis 15 (zuvor: 13-14) USD je Tonne) habe, stelle keine Überraschung dar.Negative Nachrichten habe Rio Tinto bezüglich des Oyu Tolgoi Untergrund-Projekts (solle Escondida als größte Kupfermine der Welt ablösen) vermelden müssen (Verzögerung und Verteuerung). Der Eisenerzpreis sei seit der letzten Kommentierung des Analysten (21.06.) nochmals deutlich gestiegen (Marke von 120 USD je Tonne sei überschritten worden). Diermeier habe in Reaktion auf die jüngsten Unternehmens- und Marktentwicklungen seine Prognosen erneut angehoben.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Rio Tinto-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 48 GBP auf 51 GBP erhöht. (Analyse vom 18.07.2019)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:54,21 EUR +0,31% (18.07.2019, 09:34)