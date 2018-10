London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (01.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Das Unternehmen habe eine bindende Vereinbarung zum Verkauf der Grasberg-Mine geschlossen. Der Verkaufspreis betrage 3,5 Mrd. USD und entspreche damit dem Ende Mai genannten Betrag. Die Transaktion solle in H1/2019 vollzogen werden. Im Geschäftsjahr 2017 habe sich der auf Rio Tinto entfallende Verlust aus der Grasberg-Beteiligung auf 169 Mio. USD belaufen. Ab 2022 hätte Rio Tinto 40% der Gesamtproduktion der zweitgrößten Kupfermine der Welt zugestanden. In Anbetracht der komplizierten Situation für Rio Tinto bei der Grasberg-Mine (Indonesien dränge auf Mehrheit (Renationalisierung), die Produktion bleibe hinter der Marke zurück, ab der die Rio Tinto-Beteiligung "wirksam" werde) halte der Analyst den Verkaufspreis für attraktiv.Im Gegensatz zu der Desinvestitionen der Kohleaktivitäten, die Rio Tinto per Aktienrückkäufe an die Aktionäre ausschütten werde, sollten die Mittelzuflüsse aus dem Verkauf der Grasberg-Mine für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden. Die unterschiedliche Verwendung der Mittelzuflüsse bewerte der Analyst als logisch, weil während die strukturellen Perspektiven für den Rohstoff Kohle begrenzt seien, gelte Kupfer als einer der "Zukunftsrohstoffe". Der "Verlust" der Grasberg-Kupfermine müsse Rio Tinto adäquat ersetzen (per Zukauf bzw. Investition), weil die Abhängigkeit vom Rohstoff Eisenerz ohnehin sehr hoch sei.Das Votum für die Rio Tinto plc-Aktie lautet bei der aktuellen Gemengelage weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 41,00 GBP. (Analyse vom 01.10.2018)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:44,14 EUR +0,52% (01.10.2018, 11:02)