Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

57,70 EUR -1,37% (22.12.2021, 10:33)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

48,16 GBP -1,77% (22.12.2021, 10:48)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (22.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Eigentlich sollte man meinen, so kurz vor dem Jahreswechsel ebbe die Übernahmetätigkeit ab. Doch nicht im Lithiumsektor. Dort werde der zweitgrößte Rohstoffproduzent weltweit aktiv. Rio Tinto sichere sich ein Lithium-Projekt in Argentinien für 825 Millionen Dollar. Das Rincon Projekt habe sich bislang in privater Hand befunden.Die derzeitigen Eigentümer würden behaupten, dass es sich bei der argentinischen Anlage um die größte natürlich vorkommende Lithium-Natriumbicarbonat-Ressource der Welt handele. Offensichtlich dränge Rio Tinto mit aller Gewalt in den Lithiumsektor. Die Nachricht über den Kauf des Lithium-Projekts komme nur wenige Tage nachdem bekannt geworden sei, dass das riesige Lithium-Projekt Jadar in Serbien vorläufig auf Eis gelegt worden sei. In Serbien hätten Umweltschützer gegen das Projekt protestiert.Goldman Sachs habe zuletzt zahlreiche Lithiumwerte abgestuft. Darunter Branchengrößen wie Albemarle oder auch Livent. Goldman Sachs sehe eine Angebotswelle auf den Lithiumsektor zurollen. Demgegenüber rechne die Bank of America eher mit Problemen bei der Versorgung des Marktes, nachdem es bei der jüngsten Präsidentschaftswahl in Chile zu einem Linksrutsch gekommen sei. Nachdem nun sowohl in Peru als auch in Chile extrem linksgerichtete Präsidenten an der Macht seien, könnte tatsächlich Argentinien, das Land, das ebenfalls über reichlich Lithiumreserven im Norden verfüge, für Investoren interessanter werden. Viele Anleger hätten versucht, ihr Engagement in Bezug auf die argentinischen Kapitalkontrollen und politischen Bewegungen der letzten Jahre zu begrenzen.Goldman Sachs sei eines der ersten Analysehäuser, die vor einer drohenden Angebotswelle im Lithiumsektor warnen würden. Das scheine etwas früh zu sein. Noch immer würden viele Batteriehersteller darüber klagen, dass nicht genügend Lithium vorhanden sei mit Blick auf die kommenden Jahre. Dazu seien es aktuell nicht viele neue Projekte, die auch wirklich kurz vor der Produktion stünden. Der Sektor habe sich in den vergangenen Tagen und Wochen etwas abgekühlt. Dennoch spreche einiges dafür, dass die übergeordnete Aufwärtsbewegung noch nicht beendet sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.