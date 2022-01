XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (21.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Die Lithiumaktien hätten zuletzt einen schweren Stand gehabt. Trotz des riesigen Defizits, das in den kommenden Jahren entstehen solle, hätten die meisten Lithiumaktien deutlich unter Druck gestanden. Doch angesichts der Bewertungsniveaus, die bei vielen Papieren erreicht gewesen seien, sei das nicht verwunderlich. Jetzt komme eine Schockmeldung, die das Problem auf dem Weltmarkt noch verschärfen dürfte.Erst jüngst habe der Bergbauriese Rio Tinto gesagt, man habe die Pläne rund um das riesige Jadar-Lithiumprojekt in Serbien um ein Jahr nach hinten verschoben. Die Produktion sollte nun frühestens 2027 starten. Doch selbst das stehe nun in den Sternen. Laut der serbischen Premierministerin Ana Brnabic habe die Regierung alle Lizenzen für die geplante Lithiummine von Rio Tinto widerrufen. "Was das Projekt Jadar betrifft, so ist dies das Ende", habe Brnabic gesagt und hinzugefügt, dass die Entscheidung auf die Forderung einer Umweltgruppe nach einem Stopp des Projekts zurückgehe.Rio Tinto sage, es sei besorgt über die Äußerungen, und es sei "verpflichtet, das Projekt unter Berücksichtigung der Rechte, die wir nach serbischem und internationalem Recht haben, zu entwickeln, und wir berücksichtigen die vorgebrachten Umweltbedenken." Das Projekt würde Rio Tinto für mindestens die nächsten 15 Jahre zum größten Lithiumlieferanten Europas machen, aber es stoße auf den Widerstand von Aktivisten und lokalen Gemeinden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: