Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (24.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Nach Protesten von Umweltschützern habe die serbische Regierung dem von dem britisch-australischen Konzern Rio Tinto geplanten Abbau von Lithium in Westserbien die Grundlage entzogen. Das Kabinett von Ministerpräsidentin Ana Brnabic habe auf ihrer letzten Sitzung am Donnerstag den Raumordnungsplan für die Region Loznica widerrufen. Umweltschützer hätten am Freitag von einem Etappensieg gesprochen, aber zugleich ein taktisches Zugeständnis wenige Monate vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 3. April vermutet."Die Geschichte von Rio Tinto in Serbien ist somit abgeschlossen", habe hingegen Brnabic nach der Regierungssitzung erklärt. Der britisch-australische Konzern wolle im westserbischen Jadar-Tal ab 2027 rund 2,3 Millionen Tonnen an Lithiumkarbonat schürfen. Lithium sei ein wichtiger Bestandteil von Batterien, wie sie in E-Autos eingebaut würden. Das Bergbauunternehmen treibe das Projekt in Serbien seit Jahren voran und habe entsprechende Vereinbarungen mit verschiedenen Regierungen in Belgrad geschlossen.Die Kehrtwende des derzeit amtierenden Kabinetts sei nach wochenlangen Protesten und Straßenblockaden von Umweltschützern gekommen, die die naturbelassenen Landschaften des Jadar-Tals durch den Bergbau gefährdet sähen.Die Umweltschützer hätten darauf verwiesen, dass die Widerrufung des Raumordnungsplans noch kein grundsätzliches Aus für den Lithium-Abbau in Serbien bedeute. Der Oppositionspolitiker Nebojsa Zelenovic, der aus der Jadar-Region komme, habe am Freitag zum Nachrichtenportal "danas.rs" gesagt: "Der Abzug von Rio Tinto kann nur durch ein gesetzliches Verbot des Abbaus von Lithium gewährleistet werden."Daher können Anleger den jüngsten Kursrückgang zum Einstieg nutzen (Stoppkurs: 55,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Rio Tinto-Aktie. (Analyse vom 24.01.2022)Mit Material von dpa-AFX