London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

6.288,00 GBp +2,63% (29.07.2021, 15:13)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (29.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) von 59 GBP auf 60 GBP.Getrieben von den Rohstoffpreisen habe der Konzern in H1 2021 Rekordwerte (starke Anstiege h/h und y/y) ausgewiesen. Nichtsdestotrotz sei das bereinigte Zahlenwerk (EBITDA, EPS) leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem hätten die anderen Ergebniskomponenten (Cash-Kosten, Produktion) einen negativen Effekt gehabt. Aufgrund der starken H1-Cash-Generierung sowie den sehr soliden Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.) habe Rio Tinto folgerichtig eine H1-Rekorddividende (inkl. Sonderdividende) angekündigt, die über den Erwartungen gelegen habe. Die Ziele (Produktion, Kosten, Investitionen), die teilweise im Rahmen des Q2-Produktionsberichts angepasst worden seien, seien im Rahmen des H1-Berichts wiederholt worden.Die Konjunktur-Frühindikatorenindices (China, OECD) würden weiteres Wirtschaftswachstum signalisieren. Auch wenn Diermeier nach wie vor von einer "Normalisierung" bei der Mehrheit der Rohstoffpreise ausgehe, habe er seine Prognosen angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 15,16 (alt: 13,85) USD; berichtetes EPS 2021e: 15,25 (alt: 13,85) USD; DPS 2021e: 9,86 (alt: 8,25) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 12,59 (alt: 10,28) USD; DPS 2022e: 7,50 (alt: 6,50) USD). Der Analyst rechne allerdings nach wie vor mit einem Ergebnisrückgang für 2022e (EPS 2022e vs. EPS 2021e).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Votum für die Rio Tinto plc-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 29.07.2021)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:74,90 EUR +2,32% (29.07.2021, 15:12)