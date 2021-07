London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

60,18 GBP -2,02% (16.07.2021, 14:51)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (16.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise hätten dem britisch-australischen Konzern im zweiten Quartal zu schaffen gemacht. Rio Tinto sehe nun bestimmte zuvor prognostizierte Förder- und Auslieferungsmengen in Gefahr. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sehe sich Rio Tinto zudem mit steigenden Kosten konfrontiert. Dabei würden neben Reisebeschränkungen und Verzögerungen bei neuen Projekten etwa auch die hohen Niederschlagsmengen und der Arbeitskräftemangel in den australischen Abbaugebieten eine Rolle spielen.Die verringerte Prognose und der heutige Kursrückgang seien natürlich kein Grund zur Freude, dennoch stimme das Gesamtbild bei Rio Tinto. Das Unternehmen dürfte in diesem Jahr einen satten Gewinnanstieg verbuchen. Das KGV für 2021 dürfte auf gerade einmal 7 fallen. Die Dividendenrendite für dieses Jahr könnte bis auf knapp 10% klettern. Daher könnten Anleger weiterhin zugreifen (Stopp: 57 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:71,60 EUR -2,45% (16.07.2021, 14:49)