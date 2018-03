XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (27.03.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Bereits seit Längerem werde über die Risiken am Eisenerzmarkt berichtet. Überkapazitäten, eine nachlassende Nachfrage aus China und viele weitere Faktoren würden aufgeführt und vor fallenden Eisenerzpreisen gewarnt. Aber: Der Eisenerzpreis präsentiere sich nach wie vor in robuster Verfassung - und dürfte es wohl auch bleiben.Chris Salisbury, Chef der Eisenerzsparte von Rio Tinto, habe das Konzernziel bestätigt, wonach in den kommenden Jahren bis zu drei Milliarden Dollar in die Erschließung neuer Minen investiert werden solle.Der Bergbaukonzern sei mit zahlreichen sehr effizienten Minen hervorragend aufgestellt, verfüge über eine sehr starke Bilanz (die hohe Dividenden und weitere Aktienrückkaufprogramme ermöglicht) und dürfte auch in den nächsten Jahren satte Gewinne einfahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: