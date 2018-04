London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

GBP 38,91 +3,08% (13.04.2018, 12:27)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (18.04.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Die Produktions- und Absatzzahlen für das erste Quartal 2018 hätten kein einheitliches Bild gezeigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Produktionsziele für 2018 seien überwiegend bestätigt worden. Rio Tinto habe in den letzten Wochen weitere Desinvestitionen vereinbart, die das Kohle-Exposure des Konzerns weiter deutlich reduzieren sollte. Dies werte Diermeier angesichts der "Treibhausgas-Debatte" positiv. Er habe seine EPS-Prognosen bestätigt.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Rio Tinto-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 42 GBP bekräftigt. (Analyse vom 18.04.2018)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:45,135 EUR +2,01% (13.04.2018, 12:15)