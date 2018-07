London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

GBP 41,04 +0,77% (18.07.2018, 10:59)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (18.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Für die wichtigsten Aktivitäten/Rohstoffe habe das Unternehmen für Q2 überwiegend Produktionsanstiege ausweisen können (u.a. Eisenerz: +3% y/y (dabei Pilbara: +7% y/y); Kupferabbau: +26% y/y; Harte Kokskohle: +40% y/y (wegen Zyklon Debbie in Q2 2017)). Damit hätten sich für auch für H1 Anstiege ergeben (u.a. Eisenerz: +5% y/y; aber -5% h/h). Die Absatz-/Produktionsziele für 2018 seien überwiegend bestätigt worden (Ausnahme Eisenerz; Auslieferungen Pilbara: am oberen Ende der bisherigen Guidance von 330-340 Mio. Tonnen; Produktion Kanada wegen Streiks: 9,0-10,0 (zuvor: 10,3-11,3) Mio. Tonnen). Die Zielerreichung (bezogen auf die jeweiligen Mittelwerte) liege nach H1 bei den meisten Rohstoffen bei rund 50% (Ausnahme: Harte Kokskohle (41%)).Die Preise (Periodendurchschnittswerte) der wichtigsten Rohstoffe des Konzerns hätten in H1 mehrheitlich über dem Niveau von H1/2017 und H2/2017 gelegen (Ausnahme: Eisenerz (-4% y/y)). Jedoch würden die meisten Rohstoffe vor allem infolge der Handelskonflikte jetzt (deutlich) unter dem H1/2018-Durchschnittsniveau notieren. Entsprechend habe sich das Wertpapier bereits von seinem 52-Wochenhoch entfernt (-10%; zum Vergleich Industriemetall-Index: -16%). Der Verkauf der 40%-Beteiligung an der Grasberg-Mine (zweitgrößte Kupfermine der Welt) rücke näher (Eckpunktevereinbarung unterzeichnet), den der Analyst als neutral betrachte (attraktiver Verkaufspreis: 3,5 Mrd. USD (eventuell Sonderausschüttung) vs. noch höhere Abhängigkeit von Eisenerz; Kupfer einer der Rohstoffe mit struktureller Wachstumsperspektive).Unter Berücksichtigung der Aspekte weitere Aktienrückkäufe/Sonderdividende, rückläufige Gewinnentwicklung/Konjunkturunsicherheiten und aktuelles Bewertungsniveau (KGV 2019e: 12,3; Dividendenrendite 2018e: 5,0%) lautet das Votum für die Rio Tinto pIc-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 42,50 GBP. (Analyse vom 18.07.2018)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:46,50 EUR +0,13% (18.07.2018, 10:58)