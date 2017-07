London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

3.442,00 GBp -0,17% (19.07.2017, 11:54)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (19.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Der Konzern habe für das Q2/2017 mehrheitlich Produktionsrückgänge ausgewiesen (u.a. Eisenerz Pilbara (100%-Basis): -1% y/y (Auslieferung: -6% y/y)). Das gleiche gelte für das H1/2017. Die Produktionsziele für das Geschäftsjahr 2017 seien teilweise gesenkt worden (Eisenerz-Auslieferungen Pilbara: rund 330 (bisher: 330-340) Mio. Tonnen; harte Kokskohle: 7,2-7,8 (bisher: 7,8-8,4) Mio. Tonnen).Die Ziele (bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Zielspanne) würden überwiegend Produktions-/Absatzrückgänge gegenüber dem Vorjahr implizieren. Zudem werde infolge der H1-Zielerreichungsgrade (bezogen auf den jeweiligen Mittelwert: 38% bis 50%) nach Ansicht des Analysten bei den meisten Rohstoffen wohl eher das untere Ende der Zielspannen erreicht. Trotz der nur verhaltenen Produktions-/Absatzentwicklung in H1/2017 sollten die Ergebnisse (auf bereinigter Basis) deutlich besser ausfallen, da die Rohstoffpreise mehrheitlich spürbar gestiegen seien (u.a. Eisenerz-Durchschnittspreis H1/2017: +17% h/h; +45% y/y).Angesichts der rückläufigen Gewinndynamik (EPS 2018e vs. EPS 2017e; insbesondere wegen Eisenerzpreis) sehe Diermeier bei einem KGV 2018e von 15,5 kein deutliches Aufwärtspotenzial. Jedoch sei die Dividendenrendite (2017e: 5,3%; 2018e: 4,2%) seiner Meinung nach attraktiv.Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:39,065 EUR +0,22% (19.07.2017, 11:53)