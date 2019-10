Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (30.10.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) von "halten" auf "kaufen" hoch.Ringmetall werde am 7. November seine Q3-Zahlen vorlegen. Wenngleich sich das Marktumfeld weiterhin volatil zeigen dürfte, rechne Speck angesichts der bereits sehr schwachen Vorjahresbasis ergebnisseitig mit einer signifikanten Verbesserung.Wachstum durch anorganische Beiträge erwartet: In Bezug auf die Topline gehe Speck von einem Wachstum von knapp 7% auf rund 30,0 Mio. Euro aus (Q3 2018: 28,1 Mio. Euro), wobei der Zuwachs wiederum allein aus den Umsatzbeiträgen der Nittel Halle (seit 01.01. konsolidiert) sowie Tesseraux (seit 01.07. konsolidiert) resultieren dürfte. Organisch rechne Speck vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich volatileren Nachfrage der chemischen Industrie mit um knapp 7% niedrigeren Erlösen. Ein Teil des organischen Umsatzrückgangs dürfte jedoch auch auf den signifikanten aber margenneutralen Rückgang der Stahlpreise gegenüber Q3 2018 zurückzuführen sein (Stahlpreis NYMEX zum 01.07.: 585 USD pro Tonne vs. Vj. 750 USD pro Tonne).Wegfall von Sonderkosten dürfte Marge stützen: Im Vorjahresquartal seien bei Ringmetall aufgrund von Sonderkosten für die IFRS-Umstellung, den Börsensegmentwechsel sowie eine Standortverlagerung außerordentliche Ergebnisbelastungen i.H.v. insgesamt ca. 0,3 Mio. Euro angefallen. Gepaart mit Schwierigkeiten im Türkei-Geschäft und deutlich gestiegenen Transportkosten durch den kurzfristigen Ölpreisanstieg sei das EBITDA um rund ein Viertel auf 1,9 Mio. Euro eingebrochen. Ausgehend von dieser schwachen Vorjahresbasis rechne der Analyst für das abgelaufene Quartal mit einer Erholung des operativen Ergebnisses auf rund 2,5 Mio. Euro (MONe: EBITDA-Marge +150 BP). Neben dem Wegfall der Sonderkosten sollten eine Stabilisierung der Nachfrage im Spannring-Geschäft, eine gute Entwicklung der Tochtergesellschaften im Inliner-Bereich sowie die vollzogenen Standortoptimierungen zu einer Margenverbesserung führen. Zudem dürfte sich ein positiver IFRS 16-Effekt (MONe: +0,3 Mio. Euro) zeigen.Trotz des weiterhin herausfordernden Umfelds sowie der geringen Visibilität für die weitere Marktentwicklung sehe Speck den kurzfristig erwarteten Newsflow als positiven Trigger für die Aktie an.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, hält seine Prognosen aufrecht und stuft die Ringmetall-Aktie nach dem erneuten Kursrücksetzer mit einem unveränderten Kursziel von 3,30 Euro wieder auf "kaufen" hoch. Das Downside-Risiko halte der Analyst nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Directors' Dealings für begrenzt, die allein im September ein Volumen von knapp 0,6 Mio. Euro gehabt hätten (Ø-Kurs 2,72 Euro) und zeitnah wieder erfolgen könnten. (Analyse vom 29.10.2019)