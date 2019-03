Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,61 EUR -0,55% (21.03.2019, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,69 EUR +0,55% (21.03.2019, 08:44)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (21.03.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) weiterhin zu kaufen.Die Analysten der Montega AG waren mit dem Vorstandssprecher von Ringmetall in Hamburg auf Roadshow.Rezessive Tendenzen nicht auszuschließen: Rechne man aus der Anfang März vorgelegten Umsatz-Guidance für 2019 (120 bis 130 Mio. Euro) den Beitrag aus der Nittel-Übernahme (ca. 13 Mio. Euro) heraus, so impliziere dies eine organische Umsatzentwicklung i.H.v. rund -3 bis +5%. Darin spiegele sich die geringe Visibilität für den Jahresverlauf wider. Ausdruck dessen sei auch die vergangene Woche revidierte Prognose des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), der statt dem zuvor für 2019 erwarteten Wachstum der deutschen Chemieproduktion um 1,5% nun von einem Rückgang um bis zu 3,5% ausgehe. Dennoch habe sich der Vorstand angesichts der nach wie vor hohen Kapazitätsauslastung sowie der kundenseitig gerade in Bezug auf H2 positiven Signale vorsichtig optimistisch gezeigt. Das untere Ende der Umsatz-Bandbreite erscheine Speck daher als Worst Case-Szenario, von dem er nicht ausgehe. Allerdings hätten auch weiter sinkende Stahlpreise angesichts der Preisgleitklauseln einen negativen Umsatz-Effekt, was aber ohne Ergebniseffekt bliebe und sich vielmehr positiv auf die Marge auswirke.Ohnehin enthalte die EBITDA-Zielspanne (12 bis 14 Mio. Euro) nach Erachten des Analysten einen großen Risikopuffer und dürfte kaum unterschritten werden. Zwar stünden im laufenden Jahr noch Integrations- und Optimierungskosten für Nittel von bis zu 0,5 Mio. Euro an, dies werde aber allein durch den Wegfall der letztjährigen Sonderkosten (2,0 Mio. Euro) deutlich überkompensiert. Zudem dürfte Nittel angesichts der guten operativen Marge i.H.v. 9 bis 10% in 2019 bereits einen klar positiven Ergebnisbeitrag liefern.Vision 2021 skizziert: Auch in China agiere Ringmetall mit Spannring-Erlösen i.H.v. ca. 2,5 Mio. Euro nahe der Kapazitätsgrenze und plane durch den Umzug in eine neue Halle und die Verlagerung nicht mehr benötigter Maschinen eine annähernde Verdopplung des Umsatzes bis 2021. In Summe solle der Konzernumsatz so organisch auf rund 140 Mio. Euro steigen. Akquisitionen im Volumen von ca. 60 Mio. Euro dürfte Ringmetall angesichts des guten FCF (MONe 2020: 9,5 Mio. Euro) sowie bestehender Kreditlinien (ca. 50 Mio. Euro) auch ohne weitere KE stemmen. Beim EBITDA werde ein Anstieg auf ca. 24 bis 25 Mio. Euro avisiert.Ringmetall habe überzeugende strategische Schritte vorgestellt, um die Vision 2021 umzusetzen.Nach Fortschreibung des DCF-Modells ergibt sich ein neues Kursziel von 4,90 Euro (zuvor: 4,70 Euro), womit Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die Ringmetall-Aktie bestätigt. (Analyse vom 21.03.2019)