Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

4,01 EUR +0,75% (12.03.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,95 EUR 0,00% (09.03.2018, 22:25)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (12.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) von "halten" auf "kaufen" herauf.Ringmetall werde am 22. März vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 bekannt geben. Die Aktienanalysten von der Montega AG gehen davon aus, dass die Jahresziele vollumfänglich erreicht wurden und das Unternehmen einen positiven Ausblick für 2018 vorlegen wird. Hierbei sollten vor allem die zu erwartenden Effekte aus der mit dem Geschäftsbericht 2017 geplanten Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS im Fokus stehen.Das gute konjunkturelle Umfeld und die positive Entwicklung wesentlicher Endmärkte (Wachstum globale Chemieproduktion 2017: +3,5%; Quelle: BASF) sollten Ringmetall auch im Schlussquartal eine anhaltend hohe Nachfrage insbesondere in Europa und den USA beschert haben. Zwar dürften der Gegenwind aus dem Türkei-Geschäft und negative Währungseffekte aus der EUR/USD-Kursentwicklung auch in Q4 Bestand gehabt haben. Angesichts der höheren Stahlpreise und des im Vorjahr noch nicht konsolidierten Spannringproduzenten Latza rechnen die Aktienanalysten von der Montega AG auf Gesamtjahressicht aber unverändert mit Umsatzerlösen am oberen Ende der Zielspanne in Höhe von 103,0 Mio. Euro, was für Q4 ein Wachstum von 7,2% impliziert. Ergebnisseitig dürfte Q4 saisonal bedingt wie üblich den geringsten Beitrag liefern, mit einem Q4-EBITDA von 2,5 Mio. Euro (Q4 2016: 2,1 Mio. Euro) sollte in 2017 nach Erachten der Analysten aber die Mitte der Zielspanne (11,5 bis 13,0 Mio. Euro) erreicht worden sein.Für 2018 rechnen die Aktienanalysten von der Montega AG grundsätzlich mit einem positiven Ausblick, der profitables Wachstum (MONe: Umsatz +6,8%; EBITDA-Marge +1,0 PP) in Aussicht stellen sollte. Allerdings nähmen die Analysten ihre Ergebnisschätzungen angesichts diverser zu erwartender Sondereffekte etwas zurück. So dürften sich allein die Sonderkosten für die Umstellung der Konzernrechnungslegung auf IFRS und die Erstellung eines Wertpapierprospekts im Rahmen des Wechsels in den General Standard in Summe auf rund 0,5 Mio. Euro belaufen.Nach Umstellung auf IFRS (Impairment Only Approach) würden auf EBIT-Ebene zudem die Goodwill-Abschreibungen (MONe 2017: 2,3 Mio. Euro) entfallen, womit sich z.B. das EV/EBIT-Multiple 2018e auf lediglich 11,2x verringere. Die Analysten würden ihr Modell nach Vorlage des IFRS-Geschäftsberichts anpassen.Die Aktienanalysten von der Montega AG erwarten insgesamt positiven Newsflow aus der kommenden Berichterstattung. Durch den Segmentwechsel sollte die Bekanntheit der Equity Story weiter zunehmen, die IFRS-Umstellung bringe darüber hinaus attraktive Bewertungseffekte mit sich. Infolge der überarbeiteten Steuerquote erhöht sich unser DCF-basiertes Kursziel auf 4,50 Euro (zuvor: 4,20 Euro), so die Aktienanalysten von der Montega AG.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Ringmetall-Aktie daher wieder von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 12.03.2018)