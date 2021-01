Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die unter medizinischen Gesichtspunkten nachvollziehbare Verschärfung und Verlängerung des Lockdowns bedroht hierzulande immer mehr die Existenz der direkt betroffenen Branchen - allen voran den Einzelhandel und Unternehmen im Beherbergungs- und Reisesektor sowie im sozialen Konsum, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel.Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Exportgütern - vor allem aus China - über das Vorkrisenniveau angestiegen. Entsprechend hätten auch der LKW-Maut-Fahrleistungsindex in Deutschland das Vorkrisenniveau wieder überschritten und das Welthandelsvolumen fast dieses Niveau erreicht. Angesichts der jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie würden jedoch auch für die Industrie erneute Rückschläge drohen. Sollten Grenzen und Produktionshallen wieder geschlossen werden, würde die ohnehin geschwächte Wirtschaftsdynamik im ersten Quartal einen noch empfindlicheren Rückschlag erleiden und ein Jahresstart mit negativem Quartalswachstum wäre sehr wahrscheinlich.Doch auch die Entwicklung in China bereite derzeit Sorge. Nachrichten über das Auftreten der sich in Großbritannien und anderen europäischen Staaten schnell verbreitenden Corona-Mutation sowie einzelne größere Ausbruchsherde würden zeigen, dass auch in China neue Infektionswellen möglich seien. Sollte die derzeitige Lokomotive der Weltkonjunktur noch einmal stärker getroffen werden, müssten auch die Erwartungen an den ab Frühjahr in Aussicht stehenden globalen Aufschwung eingedampft werden. Spätestens dann wären die teils noch sehr optimistischen Gewinnerwartungen vieler Unternehmen kaum noch haltbar. Wir befinden uns daher gerade jetzt in einer sehr richtungweisenden Phase der Corona-Pandemie, so Carsten Mumm. (12.01.2021/ac/a/m)