ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (26.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Studie zur Luxusgüterbranche weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Top 4 der Marken im Markenschmucksegment in den Händen von zwei Akteuren: Durch die Übernahme von Tiffany werde LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292) die Nr. 1 Markt für feinen Markenschmuck mit einem geschätzten Marktanteil von 32% (Tiffany 21%, Bulgari 10%, Chaumet 1%), gefolgt von Richemont mit 29% (Cartier 20%, Van Cleef&Arpels 8%, Piaget 1%). Nr. 5 sei Harry Winston (Swatch Group) gefolgt von Graff.Jewellery Maisons von Richemont mit höherem Wachstum/höherer Marge: Das Segment Jewellery Maisons von Richemont (Cartier, VCA) habe ein Wachstum von +5,5% p.a. (13 bis 18, Jewellery +11% p.a.) gegenüber +4,3% p.a. bei Tiffany erzielt. Auch in Bezug auf die Marge sei Jewellery Maisons mit 31,5% (GJ18/19) deutlich vor Tiffany (17,8%) und LVMH Watches&Jewelry (17,1%). Jewellery Maisons von Richemont habe eine hohe Exposure in Asien (42%, Tiffany 26%, neu LVMH W&J: 31%), aber eine geringere Exposure in Amerika (16%, Tiffany 45%, LVMH W&J: 27%).Cartier als Marke immer noch klarer Leader: Weber schätze den Umsatz von Cartier auf EUR 5,6 Mrd. (267 Geschäfte) gegenüber Tiffany (321 Geschäfte) mit EUR 4,0 Mrd., Bulgari (300 Geschäfte) mit EUR 2,4 Mrd. und Van Cleef&Arpels (136 Geschäfte) mit EUR 1,5 Mrd.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel von CHF 84,00. (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Richemont-Aktie: